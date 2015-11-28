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اعتقال خمسة بتهمة اغتيال نائب عن حزب نداء تونس

28/11/2015
 
الشرطة التونسية

أعلنت الداخلية التونسية اعتقال خمسة أشخاص وصفتهم بالتكفيريين بتهم ترتبط بمحاولة اغتيال النائب عن حزب نداء تونس رضا شرف الدين.

وقالت الوزارة إن عدد الموقوفين المتهمين بالانضمام إلى ما يعرف بكتيبة الفرقان وصل إلى 31 شخصا، بينهم نساء، كما صودرت كمية من الأسلحة.

وفرضت وزارة الداخلية الإقامة الجبرية على 92 شخصا في نطاق حالة الطوارئ السارية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن الإقامة الجبرية فـُرضت على مقاتلين تونسيين عادوا بعد مشاركتهم في معارك في سوريا والعراق وليبيا.

وأضاف البيان أن أربعين شخصا من الذين انخرطوا في القتال في دول خارج تونس تم اعتقالهم منذ استهداف سيارة تابعة للحرس الرئاسي التونسي قبل أيام.

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