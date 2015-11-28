أردوغان: لن نقبل إطلاقا بأي خرق للسيادة التركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان اليوم السبت إن تركيا دولة قوية، وكل العالم يجب أن يعلم أن السيادة التركية خط أحمر، وإنه لن يقبل إطلاقا بأي خرق للسيادة التركية.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة له بمناسبة مشاركته في افتتاح مشاريع إنمائية في مدينة باليك أسير التركية، أن بلاده لا ترغب في تصعيد الأمور مع روسيا، متمنيا أن تكون قمة المناخ فرصة لحل الأزمة معها.

وأوضح أن تركيا لن تبقى صامتة إزاء الهجوم على جبل التركمان ، مضيفا "أقول لإخواننا التركمان الذين قدموا لبلادنا هربًا من نيران وقذائف الطائرات، أنّ قدرنا واحد ومصيرنا واحد".

وأكد أردوغان أن تركيا تعلم جيدًا ماذا يدور خلف الستار، وأن هناك حسابات تدار باستخدام تنظيم الدولة منوها أنه لن يستطيع أحد أن يخدع تركيا بقصف جبل التركمان بحجة وجود تنظيم الدولة هناك، وأنهم يريدون أن يفرغوا المنطقة من أجل الأسد.

وقال أردوغان إن نظام الأسد سبب المعاناة للمدنيين الأبرياء حيث تسبب بقتل 300 ألف شخص بسوريا وما زال العالم صامتا يشاهد الدماء ويصافح المجرمين مشيرا إلى أن هناك من يقف مع الأسد من أجل مصالح شخصية.

وأكد ضرورة مواجهة الإرهاب، سواء كانوا معارضين للمصالح أو متجاوبين معها، قائلا :" الإرهاب إرهاب في كل مكان وزمان".

وأشار إلى أن هناك قرابة 100 وكالة دولية لإغاثة اللاجئين السوريين لم نعيقهم عن عملهم وأبواب تركيا مفتوحة لهم، ولن يتم غلقها أبدا.

وأضاف الرئيس التركي قائلا : لن نترك أقاربنا وأخوتنا وأصدقاءنا في سوريا وحدهم تحت القصف، ولن ندير ظهرنا للمظلومين في سوريا، وفلسطين، والأركان، والعالم، بل سنقف معهم وندعمهم لأنهم إخواننا".