يونيسيف: 16 ألف طفل مجند بالقوة في جنوب السودان

متمردون بجنوب السودان

أعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الجمعة، أن نحو 16 ألف طفل تم تجنيدهم بالقوة منذ بداية النزاع في جنوب السودان.

وقال "كريستوف بوليراك" متحدثا باسم "يونيسيف" في مؤتمر صحافي في جنيف إن "وضع الأطفال يبقى خطيرا برغم توقيع اتفاق السلام في أب/أغسطس، هناك بعض إشارات التحسن".

وأضاف أن "انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال بينها اغتيالات وعمليات خطف وأعمال عنف جنسية مازالت ترتكب في أنحاء البلاد".

وأوضح "بوليراك" أنه "منذ بداية النزاع (العام 2013)، تدهور وضع الأطفال في جنوب السودان" عبر "تجنيد للأطفال واستغلال دائم لهم".

وتابع أنه منذ بداية هذا النزاع "تم تجنيد نحو 16 ألف طفل من جانب القوى والمجموعات المسلحة" مشيرا إلى "أنهم لايزالون داخل المجموعات والقوى المسلحة".

وأعلن جنوب السودان استقلاله في تموز/يوليو 2011 قبل أن يغرق في كانون الأول/ديسمبر 2013 في حرب أهلية على خلفية انقسامات سياسية تفاقمت بسبب العداء بين زعيم المتمردين "رياك مشار" والرئيس الحالي "سلفا كير".