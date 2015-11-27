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موسكو تعلق جميع قنوات التعاون العسكري مع أنقرة

27/11/2015

قررت روسيا تعليق جميع قنوات التعاون العسكري مع تركيا بما فيها الخط الساخن المخصص لتبادل المعلومات بشأن الضربات الجوية الروسية في سوريا.

كما أعلنت موسكو بدء تشغيل منظومة "إس 400" المضادة للطائرات والصواريخ في مطار "حميميم" بمحافظة اللاذقية.

كما أعلنت أيضا الحكومة الروسية حزمة إجراءات ضد تركيا، ومنعت تسعة وثلاثين رجلَ أعمالٍ تركي من المشاركة في معرض زراعي تستضيفه روسيا وأرجعتهم إلى بلادهم.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من إسقاط تركيا طائرة حربية روسية قالت إنها انتهكت أجواءها.

* مرفق فيديو أرشيفي حول تبعات إسقاط الطائرة الروسية وتأكيدات موسكو أن الواقعة لن تمر بدون عقاب

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