محفوظ: الجزيرة نشرت ثقافة الأفلام الوثائقية

قال مدير قناة الجزيرة الوثائقية "أحمد محفوظ" إن شبكة الجزيرة الإعلامية دعمت ثقافة فكرة تقبل الفيلم الوثائقي عند المشاهد العربي.

وأضاف في لقائه مع "الجزيرة مباشر" على هامش مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية، أن الشبكة ساعدت في توفير المادة الوثائقية المستساغة" والمحررة من يد الأنظمة للمشاهد المتعطش على مستوى العالم.

وأوضح "محفوظ" أن الفيلم الوثائقي ظل لفترة طويلة تحت سيطرة أنظمة العالم العربي لاستخدامه في "البروباجندا" السياسية.

وأشار مدير قناة الجزيرة الوثائقية إلى أن الفيلم الوثائقي قبل عام 1996 كان مختلفا لأنه لم يكن هناك الكثير من التجارب الوثائقية الهامة في ذلك الوقت.

وانطلقت أمس (الخميس) بالعاصمة القطرية الدوحة، فعاليات مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية في دورته الحادية عشرة بمشاركة 147 فيلما من خمسين بلدا.

وتختتم فعاليات المهرجان الأحد 29 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بإعلان الفائزين بـ24 جائزة رُصدت للمتنافسين في فئات الفيلم الطويل والقصير والمتوسط ومسابقة "أفق جديد".