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فيلسوف فرنسي يتهم بلاده بزرع بذور الحرب ضد الإسلام السياسي

27/11/2015
 
ميشال أونفري

تتفاعل في فرنسا تصريحات الفيلسوف الفرنسي المعروف  ميشال أونفري التي انتقد فيها السياسيين من اليسار واليمين الذين أقدموا، برأيه، على زرع بذور الحرب دولياً ضد الإسلام السياسي.

وقال أونفري في تصريحاته إن هؤلاء السياسيين يحصدون الآن نتائج هذه الحرب على الصعيد الوطني. جاءت تصريحات أونفري بعد أيام من حديث لقناة "بي إف إم" الفرنسية هاجم فيه سياسة بلاده التي وصفها بالتوسعية في بلاد المسلمين. 

جدير بالذكر أن الهجمات التي شهدتها باريس خلّفت حالة من الخوف والهلع في المجتمع الفرنسي. وقد دفعت المخاوف -من وقوع عمليات مماثلة- الفرنسيين الى الإقبال على مراكز التجنيد والتدريب على الإسعافات الأولية.

وفي فرنسا بلغ عدد عمليات الدهم التي شنتها الشرطة في مناطق متفرقة ألفاً وستمئة وست عشرة عملية منذ بدء حالة الطوارئ.

وتمكنت الشرطة الفرنسية من مصادرة مئتين وخمسين قطعة سلاح، ورافقت بعضَ عمليات الدهم انتقاداتٌ لاذعة بسبب ما قيل إنها تجاوزات ترقى الى مستوى معاداة الإسلام.

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