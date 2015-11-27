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فيديو: تظاهرات رافضة للانقلاب في أسبوع "بدمائنا نحمي نيلنا"

27/11/2015
 

 خرجت تظاهرات صباحية رافضة للانقلاب العسكري، اليوم (الجمعة) في عدة محافظات مصرية رافعة شعار "بدمائنا نحمي نيلنا" بدعوة من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

رفع المشاركون خلال التظاهرة أعلام مصر وصور الرئيس المعزول "د.محمد مرسي" وصورا للضحايا والمعتقلين وشارات رابعة العدوية ولافتات تحمل شعارات منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية وبالتعذيب في المعتقلات .

و كان التحالف قد ندد في بيان له بما يحدث في أثيوبيا من انتهاء المرحلة الأولى من سد النهضة قائلا "ها هي أثيوبيا تكاد تنتهي من المرحلة الأولى لسد النهضة، لتحقق حلمها على حساب حقوقنا الثابتة، يحدث كل ذلك بينما العصابة الحاكمة تتفرج دون أن تقدر على أي رد، لسبب بسيط: أنها وقعت بيدها بيانا رئاسيا قبل عام مع أثيوبيا تنازلت بمقتضاه عن حقوق مصر مقابل إعادة عضويتها في الاتحاد الأفريقي بعد طردها لعام كامل عقب الانقلاب".

المصدر : الجزيرة مباشر
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