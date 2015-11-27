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فيديو: تثمين مجوهرات سيدة الفلبين الأولى

27/11/2015

أنهى مثمنو دور المزادات العالمية اليوم (الجمعة) في العاصمة الفلبينية "مانيلا" تقييمهم لمجموعات حلي جرت مصادرتها قبل ثلاثة عقود وتعود لـ"إيميلدا ماركوس" وهى سيدة الفلبين الأولي التي اشتهرت بامتلاكها مجموعة ضخمة من الأحذية والجواهر الثمينة.

واقتطعت الماسة الوردية التي تزن 25 قيراطا في القرن الثامن عشر، وتصل قيمتها إلى خمسة ملايين دولار، واكتشفت مؤخرا ضمن المجموعة، وأدرجت الماسة في السابق كبلورة.

وجاءت ماسة "ماركوس" الوردية التي قطعت على شكل برميل من منطقة غولكوندا الشهيرة في الهند" التي تنتج ماسا فريدا، مثل ماسة الأمل وهى ماسة يصل حجمها إلى 500 قيراط، وتشكل جزءا من جواهر التاج البريطاني.

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