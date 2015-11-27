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فيديو ..انتقادات واسعة لزيارة الأنبا تواضروس للقدس

27/11/2015

 أثارت زيارة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة القدس المحتلة انتقادات واسعة من سياسيين ومفكرين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان البابا تواضروس قد توجه على رأس وفد كنسي إلى القدس، في زيارة هي الأولى لشخصية تعتلي كرسي البابوية المصرية منذ عشرات السنين، للمشاركة في جنازة الأنبا "إبرام" مطران القدس والشرق الأدنى (دول الخليج) الذي وافته المنية، وغادر البابا والوفد المرافق الذي يضم 8 من كبار القساوسة.

وفيما يلي أبرز الانتقادات.

* رامي جان مؤسس حركة مسيحيون ضد الانقلاب: زيارة البابا تواضروس ما هي إلا تطبيع رسمي مع إسرائيل.

* عبد المنعم أبو الفتوح: الزيارة تعد شرخا في جدار المقاومة الشعبية للتطبيع مع العدو "الصهيوني".

* عبد الله السناوي: الزيارة تجرح المشاعر العربية في لحظة تنكيل بالقضية الفلسطينية.

* قطب العربي: على المسيحيين الوطنيين الأحرار التحرك لإنقاذ الموقف.

* يحيي قلاش: نرفض زيارة البابا تواضروس على رأس وفد كنسي إلى القدس عبر تل أبيب

* ياسر الزعاترة: لم تعرف مصر في تاريخها علاقة أكثر حميمية مع إسرائيل كالتي تعرفها الآن.

* طارق الزمر: الزيارة تكشف استقواء الانقلابيين بالكيان "الصهيوني" وعملهم في خدمة مشروعه العدواني.

المصدر : الجزيرة مباشر
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