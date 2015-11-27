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فيديو: أولاند يشهد تأبين الضحايا ويتعهد بحرب تنظيم الدولة

27/11/2015
 

قال الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" إن بلاده ستواصل حربها للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، وأضاف "أولاند "في مراسم تأبين ضحايا هجمات باريس إن الدولة تستطيع الاعتماد على الجيش والشرطة لحماية البلاد في المرحلة المقبلة.

و كان وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" قد ألمح  للمرة الأولى إلى إمكانية مشاركة قوات النظام السوري في حرب برية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

من جهته، قال الكرملين إن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في باريس يوم الاثنين القادم، عندما يحضر الرئيسان قمة عالمية بشأن المناخ. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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