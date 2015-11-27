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غرق 6 أطفال لاجئين قبالة سواحل تركيا

27/11/2015
 
  مقتل  ستة أطفال غرقا قبالة السواحل التركية  _ أرشيف

لقي ستة أطفال على الأقل مصرعهم (الجمعة) في حادثي غرق منفصلين لمركبين قبالة سواحل تركيا خلال محاولة للعبور إلى اليونان.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية إن  المركب الأول الذي كان ينقل 55 لاجئا سوريا وأفغانيا غرق بسبب رياح عاتية وأمواج عالية في بحر ايجه بعد إبحاره من مدينة ايفاجيك متوجها إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وأضافت الوكالة أن طفلين آخرين لقيا حتفهما في غرق مركب كان متوجها إلى جزيرة كوس اليونانية, وقد غرق بالقرب من منتجع بودروم جنوب غرب تركيا.

وقالت الوكالة إن الزورق انقلب بسبب أمطار غزيرة وعاصفة قوية، وأوضح خفر السواحل أنه انتشل جثث أربعة أطفال.

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