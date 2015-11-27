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عربة فول بسفارة بريطانيا بالقاهرة ومصريون: "رجعوا السياح"

27/11/2015

عربة فول داخل سفارة بريطانيا في القاهرة

أحضر السفير البريطاني بالقاهرة "جون كاسن" عربة فول إلى داخل مقر السفارة بالقاهرة، وعربة الفول من أشهر مظاهر بيع الطعام في الأحياء الشعبية المصرية.

ونشرت سفارة المملكة المتحدة في القاهرة، الجمعة، عبر صفحتها على موقع فيسبوك تدوينة للسفير :"عزمت زمايلي في السفارة على الفطار أمس وجبنا أحلى عربية فول في السيدة زينب عندنا" مختتما تغريدته بوسمي  "#اللمة_الحلوة" و"#reasonstolikecairo" (أسباب تجعلك تحب القاهرة) الذي أطلقه عبر حسابه منذ بدء عمله في مصر.

وأضافت السفارة أن كاسن "قام بدعوة فريق العمل بالسفارة لتناول الافطار من عربية فول من السيدة زينب بالأمس لتحفيز طاقم السفارة وشكرهم على مجهوداتهم في الفترة السابقة".

وأثارت تغريدة كاسن العديد من التعليقات على موقع فيسبوك بين مرحب بأسلوبه وتحدثه باللغة العامية، ومشككين في الهدف خاصة بعد التحذيرات البريطانية لمواطنيها من السفر إلى شرم الشيخ.

وكتب ميدو ميدو: "والله سفير زي العسل، عشانك حبيت الإنجليز، وزرت لندن مرتين السنة دي".

ونصحه حسين القصبي: "ماتكترش من الفلول علشان معدتك مش مصرية دا لمصلحتك أنت والله".

وكتب ضياء ناصر "سيادة السفير أنا اعتبر سياستك هي التعامل بوجهين و نحن لا نرحب بالتعامل مع مثل هذه السياسات مع التحفظ لشخصكم الكريم".

وسأله محمد الشايب:" طب وحاترجعو السياحة إمتى يا ابو السفرا؟".

وسأله محمد السيد :" مش أنت سحبت رعاياك من عندنا .. بتاكل الفول بتاعنا ليه؟".

المصدر : الجزيرة مباشر
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