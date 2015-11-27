البث الحي
منوعات

شالكة الألماني يتصدر مجموعته بالدوري الأوربي

26/11/2015

شالكة الألماني يتصدر مجموعته بالدوري الأوربي

تصدر شالكة الألماني مجموعته بالدوري الأوربي بعد فوزه على أبويل نيقوسيا القبرصي بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، بملعب فيلتينس أرينا، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر..

أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب شوبو مواتنيج فى الدقيقة 86 من عمر اللقاء ، كما شهدت المباراة أيضا  إهدار دينس أووجو لاعب شالكة لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وفى المجموعة ذاتها فاز سبارتا براج التشيكي على ضيفه استيراس تريبوليس اليوناني بهدف نظيف دون مقابل.

وسجل هدف سبارتا براج التشيكي لاعبه ايريك برابيتش في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة تصدر فريق شالكة المجموعة برصيد 11 نقطة، وحل سبارتا براج في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، في حين احتل استيراس تريبوليس المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، وتزيل  أبويل نيقوسيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط فقط .

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)