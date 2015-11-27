شالكة الألماني يتصدر مجموعته بالدوري الأوربي

تصدر شالكة الألماني مجموعته بالدوري الأوربي بعد فوزه على أبويل نيقوسيا القبرصي بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، بملعب فيلتينس أرينا، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر..

أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب شوبو مواتنيج فى الدقيقة 86 من عمر اللقاء ، كما شهدت المباراة أيضا إهدار دينس أووجو لاعب شالكة لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وفى المجموعة ذاتها فاز سبارتا براج التشيكي على ضيفه استيراس تريبوليس اليوناني بهدف نظيف دون مقابل.

وسجل هدف سبارتا براج التشيكي لاعبه ايريك برابيتش في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة تصدر فريق شالكة المجموعة برصيد 11 نقطة، وحل سبارتا براج في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، في حين احتل استيراس تريبوليس المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، وتزيل أبويل نيقوسيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط فقط .