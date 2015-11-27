روسيا تلغي إعفاء الأتراك من تأشيرة دخول أراضيها

أردوغان وبوتين

أعلنت روسيا اليوم (الجمعة) عزمها وقف العمل بنظام إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى أراضيها اعتبارا من بداية السنة المقبلة في رد على إسقاط تركيا مقاتلة روسية فوق الحدود السورية.

وقال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" في تصريحات صحفية بعد مباحثات مع نظيره السوري "وليد المعلم": تم اتخاذ قرار بوقف نظام الإعفاء من التأشيرة مع تركيا. هذا القرار سيصبح نافذا في الأول من يناير/كانون الثاني 2016.

وأضاف لافروف "الأمر ليس انتقاما أوتهديدا" زاعما أن عددا كبيرا من المقاتلين انتشر انطلاقا من تركيا في اتجاهات مختلفة.

وتابع وزير الخارجية الروسي: "أنقرة طردت هذا العام أكثر من مئتي مواطن روسي إلى دول تنتهج سياسة غير ودية حيال روسيا، من دون أن تبلغ موسكو بأمر غالبية هؤلاء".

وتشهد العلاقات بين أنقرة وموسكو أزمة منذ أن أسقطت تركيا مقاتلة روسية على حدودها مع سوريا.

واعتبر "لافروف" أن تركيا تجاوزت حدودها عبر حادث إسقاط الطائرة، وطلب رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أمس الخميس إعداد تدابير اقتصادية عقابية، يمكن أن تشمل تجميد مشاريع مشتركة، وفرض قيود تجارية، فضلا عن قيود على استخدام اليد العاملة التركية في روسيا. وأعلن نائب رئيس الوزراء "أركادي دفوركوفيتش" أن هذه الإجراءات ستعلن السبت.