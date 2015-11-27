رواد فضاء يتناولون لحم الديك الرومي في الفضاء

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورا تظهر اثنين من روادها على متن مركبة فضائية يتناولان وجبة من لحم الديك الرومي المجفف احتفالا بعيد الشكر.



وأبدى الرائدان سعادتهما بإحياء طقوس عيد الشكر في الفضاء الخارجي، داخل المركبة التي تنعدم فيها الجاذبية، وقالا إنهما يخططان أيضا لقضاء يومهما في مشاهدة كرة القدم، كما جرت العادة في الولايات المتحدة في هذا العيد.



ويُنتظر أن يعود رائدا الفضاء إلى الأرض بعد انتهاء مهمتهما التي تمتد لعام كامل.



جدير بالذكر أن حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية نـظم فيه استعراض ضخم حضره نحو ثلاثة ملايين شخص بمناسبة عيد الشكر في الولايات المتحدة.



ورافقت الاستعراض إجراءات أمنية مشددة واستثنائية، إذ يأتي بعد نحو أسبوعين من هجمات باريس. وينظم هذا الاستعراض سنويا في حي مانهاتن منذ تسعة وثمانين عاما بمناسبة عيد الشكر.



وكان الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" قد طمأن السكان إلى أن بإمكانهم الخروج إلى الطرقات والتنقل بالقطارات والطائرات خلال عطلة هذا العيد.