دراسة: الطحالب قد تكون مصدر الكهرباء في المستقبل

طحالب خضراء

أشارت نتائج بحث حديث إلى أن العلماء حققوا تقدما ملموسا في مجال توليد الطاقة الكهربية من الطحالب، ما يمثل فتحا جديدا في ميدان تكنولوجيا الطاقة الخضراء لمكافحة تغير المناخ.

وذكرت كلية الهندسة بجامعة كولورادو أن هذه التقنية تستغل عملية التمثيل الضوئي التي تقوم بها الطحالب وهي من أكثر الكائنات الدقيقة شيوعا على كوكب الأرض.

وقال باحثون إن سيلا من الإلكترونات ينطلق بصورة طبيعية أثناء عملية التمثيل الضوئي, مشيرين إلى أنه يمكن الاستعانة بأقطاب كهربية توضع على الطحالب النباتية لجذب الإلكترونات وتحويلها إلى طاقة كهربية، موضحين أن ذلك تقنية تقلل من تداعيات الاحتباس الحراري.

وأضاف الباحثون أن الطحالب تلتقط خلال عملية التمثيل الضوئي غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ما يقلل من الانبعاثات الكربونية في الجو فضلا عن توليد طاقة نظيفة.

وأشاروا في الدراسة التي شارك فيها علماء من كندا أنه في غضون خمسة أعوام سيتسنى للناس شحن هواتفهم الذكية من هذه الطاقة , مشيرين إلى أن الأمر يتطلب أكثر من عشر سنوات حتى تحل طاقة الطحالب محل الطاقة الشمسية.

وأكد الباحثون أن الكهرباء التي ستخرج من الطحالب ستكون صديقة للبيئة ولا تتضمن الاستعانة بأي مواد خطيرة.

وتتطلب الطاقة الجديدة توصيل أقطاب رفيعة من الذهب بتكوينات الطحالب في إطار جهاز عرضه نحو سنتيمترين.

ويقول الباحثون إنهم يسعون لنيل براءة اختراع عن هذه التقنية ويأملون بتطويرها وتصميم نماذج مكبرة منها ما يجعل منها أكثر فائدة من حيث الجدوى الاقتصادية.