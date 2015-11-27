باحثون ألمان يكتشفون أسبابا جديدة لمشكلة الاكتئاب

أكتشاب اسباب جديدة لمشكلة الاكتئاب

توصل باحثون ألمان في مشفى فرايبورغ الجامعي، إلى اكتشاف علاقة بين ما يعرف بـ"اللدونة المشبكية"،وهي مركز التحكم في عمليات التفكير واتخاذ القرار، ونوبات الاكتئاب.

وأظهرت دراسة أجراها فريق البحث الألماني بقيادة الطبيب كريستوف نيسن من قسم العلاج النفسي أنه من المرجح جدا، أن يكون غياب ما يعرف بـ"اللدونة المشبكية" هو سبب الإصابة بالاكتئاب.

وأشار الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية نيروبسيكو فارماكولوجي الألمانية

تحت اسم "اللدونة المشبكية وعلاقتها بالاكتئاب" إلى أن ضعف إنتاج الموصلات العصبية في الدماغ ربما يكون السبب في مشكلة الاكتئاب والمعروف بحالة اكتئاب النوبة الكبرى.

وقال الباحثون في فرايبورغ إن الخلايا العصبية في الدماغ تتواصل مع بعضها من جديد وبشكل أبطأ خلال نوبة الاكتئاب, وينتج عن ذلك سوء في تكيف الدماغ مع المحفزات الجديدة.

وتوصل الباحثون لهذه النتائج عبر قياس نسبة "اللدونة المشبكية" لدى 27 مشاركا في التجربة، ومن بينهم أشخاص أصحاء وآخرون يعانون من الاكتئاب.

وأظهرت الدراسة أن أولئك الذين يعانون من الاكتئاب، لديهم ضعف في "اللدونة المشبكية" على عكس أولئك الذين لا يشكون من الاكتئاب.

ومن خلال قياسات لاحقة تمكن الباحثون من إثبات أنه بعد تراجع نوبة الاكتئاب، تمكن الدماغ من استعادة نشاطه بشكل كامل .

وأضاف نيسن أحد الباحثين المشركين في الدراسة "تعد اللدونة المشبكية واحدة من العلميات الأساسية التي يقوم بها الدماغ، وحدوث أي تغير في هذه العملية يمكن أن يفسر الكثير من أعراض الاكتئاب" وهو ما أكدته العديد من الدراسات التجريبية التي أجريت على بعض الحيوانات وأدلة أخرى على الإنسان. مشيرا إلى أن جميع الإجراءات الفعالة والمضادة للاكتئاب مثل الأرق و الأدوية والعلاج بالصدمات الكهربائية كان لهم تأثير ايجابي على اللدونة المشبكية .

ويأمل الباحثون أن يساعد اكتشافهم على تطوير طرق موضوعية تساعد على تشخيص ومراقبة العلاج.

وجدير بالذكر أن الاكتئاب لا يرتبط بسن معين، أما ظهوره للمرة الأولى، فغالبا ما يكون بين سن الـ20 والـ30.

ووفقا لخبراء الصحة يمكن أن يصاب الأطفال بالاكتئاب أيضا, ويعاني المصابون بالاكتئاب من الأرق و الإرهاق سريعا, مشيرين إلى أن فإن علاج الاكتئاب يجب أن يتم وفقا لمبادئ توجيهية في العلاج النفسي وفي بعض حالات الاكتئاب الحادة يتم اعتماد العلاج الدوائي أيضا.