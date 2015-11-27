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النافذة الصباحية تناقش فضل ذكر الله و مراتبه و أنواعه

27/11/2015

ناقشت حلقت اليوم من النافذة الصباحية على قناة الجزيرة مباشر  مـــراتـــب الـــذكـــر وأنـــواعـــه؟ وكـــيـــف نـــرتـــقــــي إلـــى مـــنـــزلـــة الـــذاكـــريـــن الله كـــثـــيـــرًا والــذاكــرات؟ مع د أحمد زايد أستاذ الدعوة الإسلامية.

حيث قال د أحمد زايد " الـذكــر مــن أهــم أدوات الـمـسـلــم لـمـقـاومــة الــفــتـــن ومــواجــهـــة وســاوس الــنــفـــس والــشــيــطــان "
 
و أضاف زايد " لـيـســت الأذكـار مـجـرد الـتـمـتـمــة بـالـلـسـان ولــكــن ذكــر الله فـــي الــقــلـــب والــقــنــوت والإخــبــات لله ".

 و قال أيضا إن  "الله هـو الـحـقـيـقـة الـمـطـلـقـة لهذا الكون وذكـر الله هـو مـراد الله مـن خـلــق الإنـسـان واستخلافه فــي الأرض ، كما أن الــذكــر مشروع فــي كــل حــال وبـعــض الــســلــف كــان يــداوم عــلــى الــذكــر حــتــى فـــي الــخــلاء ."

و قال إنه ليس من الإسلام اجتماع الرجال والنساء على الرقص والطبل بدعوى الذكر ولكن يجوز الذكر الجماعي في المساجد بالأدعية الصحيحة .

 و ختم حديثه بتوضيح أهمية الاستغفار  حيث اعتبره مــــن أهــــم أســـبـــاب نـــزول الـــفـــرج وتـــيـــســـيـــر الـــرزق وحــصــول الــبــركة

المصدر : الجزيرة مباشر
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