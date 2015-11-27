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الجزيرة مباشر ترصد أجواء "الجمعة السوداء" بنيويورك

27/11/2015

Black Friday أو الجمعة السوداء، هي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر/تشرين الثاني وتلي عيد الشكر مباشرة، وفيها تقدم أغلب المتاجر الأمريكية تخفيضات كبيرة على السلع تصل إلى 70% من قيمة المنتج، خاصة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والملابس وغيرها من المنتجات.

 وينتظر الأمريكيون هذا اليوم من كل عام للقيام بعمليات تسوق واسعة في كافة أرجاء أمريكا.

ويقف المواطنون أمام المتاجر قبلها بعدة ساعات مصطفين في طوابير طويلة للحصول على فرصتهم في الشراء بأسعار رخيصة وجودة عالية.

كاميرا الجزيرة مباشر تجولت في المجمعات التجارية بمدينة نيويورك لترصد أجواء ذلك اليوم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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