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الأهلي المصري يحتفل بلقب "الأكثر تتويجا للبطولات" في العالم

26/11/2015

احتفال النادي الأهلي بلقب الأكثر تتويجا
 

أقامت شركة صلة السعودية، الشركة الراعية للأهلي، احتفالا كبيرا تحت على سفح الأهرامات  بمناسبة حصول الأحمر على لقب الأكثر تتويجاً بالبطولات على مستوى العالم  وكذلك للإعلان عن الرعاة الجدد للأهلي المصري.

شهدت الاحتفالية حضور العديد من رموز النادي الأهلي كان أبرزهم محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والأسطورة طارق سليم  وكذلك الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة إضافة إلى  وزير الرياضة خالد عبد العزيز.

ولم يحضر الثنائي حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، ونائبه محمود الخطيب، احتفالية الأهلي للاحتفال على الرغم من إرسال دعوات خاصة لكلاهما.

كما  تواجد في الحفل الثنائي حسام وإبراهيم حسن  رغم  اعتراض جمهور القلعة الحمراء على دعوتهما بسبب كثرة هجومهم المتكرر على الأهلي وإساءاتهم لرموزه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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