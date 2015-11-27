إردوغان يحذر بوتين : لا تلعب بالنار

رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" على روسيا "ألا تلعب بالنار " في تصريحات له عقب افتتاح مشاريع تنموية في مدينة بايبورت التركية ، وقال أيضا إن لدى أمريكا أدلة موثقة على أن شركات روسية وتنظيم الدولة الإسلامية يبيعان النفط للنظام السوري.



وأضاف "أردوغان" أن " تصريحات بوتين بعد اجتماعه مع أولاند أمس غير مقبولة وتركيا لم تتعمد اسقاط الطائرة الروسية " وأضاف "نكرر أن قوى الجو التركية لم تسقط هذه الطائرة عمدا ونحن مجبورون على حماية أراضينا تعلمون جيدا أننا محاطون بأزمات عديدة وهناك تنظيم داعش الإرهابي ، هم يقولون بأننا نستهدف داعش ولكن أقول للجميع بأن هذا التنظيم يتعاون مع النظام السوري في القيام بالعمليات إرهابية".



و قال متحدثا عما وصفه بالدعم الروسي لتنظيم الدولة "أسأل الجميع: من يقوم بدعم النظام السوري أليس هذا دعما للإرهاب ولعبا بالنار، أليس من يقوم بحرب ضد المعارضة المعتدلة في سوريا هو من يلعب بالنار؟".



" من يقوم بهذه العمليات هو الذي يلعب بالنار، من يقوم بضرب وإحراق شاحنات المساعدات الإنسانية، ألم يقل الرئيس الروسي إنه يجب على الجميع الابتعاد عن النار وعدم اللعب بالقضايا الحساسة. لكن من هو الذي يلعب بالنار؟ نحن ننتظر ردود أفعال سلمية من دولة كبيرة مثل روسيا وهذه التصريحات لا تليق بدولة كبيرة".