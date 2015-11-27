أنا_عربي_وأتضامن_مع_تركيا يتصدر تويتر في دول عربية

تضامن مغردون عرب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع تركيا عبر وسم "هاشتاغ" حمل عنوان أنا_عربي_وأتضامن_مع_تركيا. وقد تصدر تويتر في عدة دول عربية من بينها السعودية والكويت وقطر.
أحمد بن راشد بن سعيد @LoveLiberty
#أنا_عربي_وأتضامن_مع_تركيا.
إن لم أتضامن معها في وجه الروس الصليبيين، وحلفائهم من الباطنيين والصفويين، فلن أكون عربياً، بل لن أكون مسلماً.
#أنا_عربي_وأتضامن_مع_تركيا
هذا الهاشتاغ مهم، ولكنه محزن؛ إذ بلغ بنا الأمر نحن العرب أن يصبح الوقوف مع #تركيا ضد عدو كافر محارب موضع اختلاف!
حصه الصانع @ALSANEA_H
وكيف لا نتضامن مع تركيا ونحن نرى مواقفها الإنسانية ووقفاتها الشامخة أدامك الله يا تركيا
عاااشق وطن @mohm661436
استطاعوا التفرقة بيننا فتفرقنا وضعفنا.
لابد أن نتوحد كمسلمين (سنة) مع بعضنا
لاتلتفتوا لصهاينة العرب وأذنابهم
الحربي #سوريا @alharbi90000
والله يكفي بس تركيا احتضانها للاجئين ودعمها للثورة السورية
د. ناصر الجفيره @Naserjarallah
دائماً و أبداً مع الرمز #أردوغان ومحافظته على هيبة الدولة التركية، حفيد سليمان القانوني لا يقبل الهوان.
عماكور @amakoor_q8
عربي مسلم خليجي كويتي خالدي أعلن تضامني مع تركيا رغم عدم إعجابي بفكر الإخوان لكننا كمسلمين ضد من يقتل إخواننا بسوريا.
Mohsen @aogaili
عندما ترى إيران وحزب الله والأسد وقاذورات العرب مع الروس فمن السهل الاختيار والاصطفاف مع تركيا.
الأدعم#قطر @sul535
قطري خليجي عربي مسلم
ولن أؤيد بوتين ضد تركيا