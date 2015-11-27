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#أنا_عربي_وأتضامن_مع_تركيا يتصدر تويتر في دول عربية

27/11/2015

تضامن مغردون عرب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع تركيا عبر وسم "هاشتاغ" حمل عنوان أنا_عربي_وأتضامن_مع_تركيا. وقد تصدر تويتر في عدة دول عربية من بينها السعودية والكويت وقطر.

أحمد بن راشد بن سعيد @LoveLiberty

#أنا_عربي_وأتضامن_مع_تركيا.

إن لم أتضامن معها في وجه الروس الصليبيين، وحلفائهم من الباطنيين والصفويين، فلن أكون عربياً، بل لن أكون مسلماً.

#أنا_عربي_وأتضامن_مع_تركيا

هذا الهاشتاغ مهم، ولكنه محزن؛ إذ بلغ بنا الأمر نحن العرب أن يصبح الوقوف مع #تركيا ضد عدو كافر محارب موضع اختلاف!

حصه الصانع @ALSANEA_H

وكيف لا نتضامن مع تركيا ونحن نرى مواقفها الإنسانية ووقفاتها الشامخة أدامك الله يا تركيا

عاااشق وطن @mohm661436

استطاعوا التفرقة بيننا فتفرقنا وضعفنا.

لابد أن نتوحد كمسلمين (سنة) مع بعضنا

لاتلتفتوا لصهاينة العرب وأذنابهم

الحربي #سوريا @alharbi90000

والله يكفي بس تركيا احتضانها للاجئين ودعمها للثورة السورية

د. ناصر الجفيره @Naserjarallah

دائماً و أبداً مع الرمز #أردوغان ومحافظته على هيبة الدولة التركية، حفيد سليمان القانوني لا يقبل الهوان.

عماكور @amakoor_q8

عربي مسلم خليجي كويتي خالدي أعلن تضامني مع تركيا رغم عدم إعجابي بفكر الإخوان لكننا كمسلمين ضد من يقتل إخواننا بسوريا.

Mohsen @aogaili

عندما ترى إيران وحزب الله والأسد وقاذورات العرب مع الروس فمن السهل الاختيار والاصطفاف مع تركيا.

الأدعم#قطر @sul535

قطري خليجي عربي مسلم

ولن أؤيد بوتين ضد تركيا

المصدر : الجزيرة مباشر
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