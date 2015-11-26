وينك_عنها .. حملة على تويتر لنصرة نساء فلسطين

انطلقت صباح اليوم (الخميس) حملة "وينك عنها" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من أجل نصرة المرأة الفلسطينية في القدس المحتلة والضفة الغربية.

ودشنت شبكة الماجدات الإعلامية بمشاركة المكتبة العامة لبلدية غزة، حملة إلكترونية على تويتر عبر هاشتاج #وينك_عنها من أجل دعم صمود ونصرة المرأة الفلسطينية في القدس المحتلة والضفة.

يشار إلى أنّ العديد من الحملات انطلقت على ذات النهج من أجل دعم انتفاضة القدس في الضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل الخط الأخضر، وذلك مع تزايد العمليات الاستشهادية كماً ونوعاً ضد الاحتلال الصهيوني بحسب شبكة الماجدات الإعلامية.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من النشطاء، وشاركوا بوضع صور ومقاطع فيديو لشهيدات فلسطين والأسيرات وأمهات الشهداء والأسرى، وتوثيقات للاعتداءات الإسرائيلية على نساء فلسطين.

وجاءت أبرز تعليقات النشطاء على النحو التالي:

الشهيدة إسراء عابد

@tawfek11

يكفي فخرا للمرأة الفلسطينية أنها أنجبت وربت رجالا قصفوا تل أبيب والقدس في عصر التخاذل والهزيمة.

@AsmaaAHamad

الاحتلال يتعمد إلقاء الفتيات على الأرض وقتلهن بدم بارد اعتقادا منه أن ذلك يحجم من مقاومتهن .

‏@YosefHassn

#وينك_عنها .. لما تتوجع المرأة التي علمتك أبجدية الحياة ..

لما يُوجعها الأقزام .. ويسلبوا منها الحياة ..

‏@AshareifMohamed

وراء كل عملية فدائية، أم فلسطينية، فهي المنبت والمحضن والزارع والساقي.

‏@mohamed_mdn

منذ أن احتل الصهاينة أرضنا والمرأة الفلسطينية لم تغب عن مشهد النضال ضد المحتل، بل كانت شريكة إلى جانب الرجال في كل محطات المقاومة!

‏@aya_taqiya

أخي العربي الأصيل: أختك في الضفة والقدس تتعرض للنفي والاعتقال والإعدام بدم بارد، أترضاها لزوجتك أو ابنتك طيب #وينك_عنها

‏@KhaledSafi

هدى نعيم: الكلاشنكوف تبعك هو التغريدة وحسابك على فيسبوك هو سلاحك فانطلقي للعلا

@Mohmmedqatrawi

#وينك_عنها اختك المرابطة في المسجد الأقصى وبتدافع عن أرضك ومقدساتك إلى أنت انشغلت عنها،، فكرت بيوم كيف ممكن تنصرها؟

‏@esraareer

ما تستناها تموت وتنحرق بعدين تحكي ندين ونستنكر … من الأول اعتبرها أختك.. أمك..!!

‏@abomoh1

في زمن قلت فيه رجولة العرب .. حرائرنا تقاوم.. !!

‏@Refugee148

اصرخ !! لا تفكر أني خائفة ولكني مستغربة على أؤلئك العرب الذين يتغنون بسلاحهم ولا أحد يدافع عن أطهر نساء #وينك_عنها

@hhkkmm558

أخبرني متى تغضب ..؟!

@NwarPress

قوات الاحتلال الصهيوني أعدمت الطالبة هديل عواد أثناء عودتها من مدرستها.. ألا تستحق نخوتك #وينك_عنها

‏@fdlmtr

نساؤنا الفلسطينيات يكافحن المحتل بما يستطعن بأنفسهن وفلذات أكبادهن

‏@SanoGaza

المرأة المقدسية بألف رجل

نساء القدس.. مرابطات في حمى الأقصى #وينك_عنها