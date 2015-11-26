البث الحي
منوعات

وكالة التعاون والتنسيق التركية تنشئ مساكن لمسلمي الروهينغيا

26/11/2015

مجموعة من مسلمي ميانمار (الأناضول)
 

أطلقت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، مشروعًا لإنشاء مئات المنازل السكنية، لمسلمي الروهينغيا في 7 مناطق من ولاية أراكان بميانمار.

وأفاد بيان صادر عن الوكالة، أن المشروع سيجري بالتعاون والتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، والسفارة التركية ، والحكومة المحلية في أراكان، ويرمي لإيواء 25 ألف شخصً، والمساهمة في عودة قسم من الشعب المسلم المقيم في مخيمات المنطقة إلى حياتهم الطبيعية.

وأضاف البيان أن تركيا ستدعم مسلمي أراكان في توفير المواد اللازمة لإنشاء المنازل السكنية من مواد مكونة من منتجات الخيرزان وملائمة لشروط المنطقة، تحت اشراف الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية.

ولفت البيان إلى أن المشروع يشمل إنشاء منازل لـ 842 عائلة في بلدة "كياوك تاو"، ولـ 285 عائلة في بلدة "مياوك أو" ، و لـ 447 أسرة في بلدة مين بيار، ولـ 100 أسرة في بلدة "كياوك فيو" ، و232 عائلة في بلدة "مياي بونه"، ولـ 62 عائلة في بلدة "يان بيار" ، ولـ 782 عائلة في بلدة "باوك تاو".

جدير بالذكر أن كلا من "تيكا" و"أفاد" مؤسستان حكوميتان تابعتان لرئاسة الحكومة التركية.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مسعود أوزيل يوجه رسالة لبرلماني ألماني بشأن الإسلاموفوبيا (فيديو)

اللاعب الألماني مسعود أوزيل (رويترز)