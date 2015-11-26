وكالة التعاون والتنسيق التركية تنشئ مساكن لمسلمي الروهينغيا

مجموعة من مسلمي ميانمار (الأناضول)

أطلقت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، مشروعًا لإنشاء مئات المنازل السكنية، لمسلمي الروهينغيا في 7 مناطق من ولاية أراكان بميانمار.

وأفاد بيان صادر عن الوكالة، أن المشروع سيجري بالتعاون والتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، والسفارة التركية ، والحكومة المحلية في أراكان، ويرمي لإيواء 25 ألف شخصً، والمساهمة في عودة قسم من الشعب المسلم المقيم في مخيمات المنطقة إلى حياتهم الطبيعية.

وأضاف البيان أن تركيا ستدعم مسلمي أراكان في توفير المواد اللازمة لإنشاء المنازل السكنية من مواد مكونة من منتجات الخيرزان وملائمة لشروط المنطقة، تحت اشراف الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية.

ولفت البيان إلى أن المشروع يشمل إنشاء منازل لـ 842 عائلة في بلدة "كياوك تاو"، ولـ 285 عائلة في بلدة "مياوك أو" ، و لـ 447 أسرة في بلدة مين بيار، ولـ 100 أسرة في بلدة "كياوك فيو" ، و232 عائلة في بلدة "مياي بونه"، ولـ 62 عائلة في بلدة "يان بيار" ، ولـ 782 عائلة في بلدة "باوك تاو".

جدير بالذكر أن كلا من "تيكا" و"أفاد" مؤسستان حكوميتان تابعتان لرئاسة الحكومة التركية.