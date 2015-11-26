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موسكو تطلب من مواطنيها في تركيا العودة إلى روسيا

26/11/2015

وزير الخارجية الروسي  سيرغي لافروف – الجزيرة مباشر – أرشيف  

دعت وزارة الخارجية الروسية  اليوم الخميس المواطنين الروس الموجودين حاليا في تركيا إلى العودة الى بلادهم مشيرة الى مخاطر وصفتها بـ "الإرهابية" وذلك بعد يومين من اسقاط سلاح الجو التركي الطائرة الروسية.

وأعلنت  وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم أنه " بسبب ما وصفته بالتهديد الإرهابي الحالي في تركيا، تجدد نداءها للمواطنين الروس للتخلي عن زيارة تركيا وتنصح الموجودين هناك لأسباب شخصية بالعودة الى وطنهم".

يذكر أن موسكو قد منعت اليوم 39 رجل أعمال تركيا من دخول روسيا للمشاركة في معرض زراعي.

وشهدت العلاقات الروسية التركية توترا خلال اليومين الماضيين بعد أن أسقطت تركيا طائرة روسية من طراز سوخوي حيث قالت الأخيرة أنها اخترقت مجالها الجوي

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