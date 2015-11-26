معهد أمريكي: تمثال الحرية في نيويورك أصله فلاحة مصرية

تمثال الحرية (الأناضول)

ذكر معهد سميثسونيان الأمريكي (حكومي معني بإدارة المتاحف) أن أصل فكرة تصميم تمثال الحرية الموجود حالياً في مدينة نيويورك الأمريكية، يرجع لفلاحة مصرية محجبة تحمل جرة كان نحاتا فرنسيا ينوي تصميمها، بدلا من التمثال.

وأشار المعهد في مقال نُشر، أمس الأربعاء، بمجلة سميثسونيان التي تصدر عنه، إلى أن النحات الفرنسي "فريديريك أوغست بارتولدي" كان يخطط لتصميم تمثال يحاكي فلاحة مصرية محجبة، تحمل جرة، بطول 14.6 مترًا ومع القاعدة يبلغ طوله 26 مترًا، وكانت تحدوه رغبة في أن ينصب هذا التمثال في مدخل قناة السويس وتحديدا مدينة بور سعيد.

وعرض "بارتولدي" تصميمه الذي أسماه "مصر، تجلب النور لآسيا" على الخديوي إسماعيل باشا، إلا أنَّ الأخير رفض المشروع لتكلفته المالية، بحسب المعهد.

وعلى إثر رفض الخديوي للأمر، غير النحات الفرنسي فكرته، وتحول إلى تصميم تمثال الحرية، أحد أبرز معالم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. حيث تم إهداؤه باسم الشعب الفرنسي للولايات المتحدة في 28 أكتوبر عام 1886 كهدية تذكارية، بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأمريكية.

والتمثال، الذي يزن 125 طنا، هو لشابة تحررت من قيود الاستبداد وألقتها عند قدميها، ثم امتشقت بيمناها مشعلا يرمز للحرية، وفي يسراها حملت كتابا نقشوا عليه تاريخ 4 يوليو/تموز 1776 للتذكير بيوم إعلان الاستقلال الأمريكي. أما رأسها فكلله صانع التماثيل "بارتولدي"، بتاج برزت منه 7 أسنة يقال إنها ترمز للبحار أو القارات.

وكانت مجلة نيوزويك الأمريكية الشهيرة قد نشرت تقريرًا يحمل عنوان "تمثال الحرية في الأصل مسلم" قالت فيه أنه لا يمكن أن ينسى العالم أن فلاحة مصرية مسلمة هي من تنير وتحرس الولايات المتحدة، ويجب ألا ينسى المجتمع الدولي رسالتها في هذه اللحظة والتي تمسك في يدها الممدودة شعلة بوصفها منارة ورمزًا للتقدم والحماية.