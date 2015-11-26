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مصر تعرب عن أسفها لإسقاط الطائرة الروسية

26/11/2015

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها لحادث إسقاط الطائرة الروسية التي تبنت فيها رواية موسكو وقالت إنها سقطت في سوريا، ووصفت الحدث بالمزعج.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية "إن مصر تتقدم بخالص التعازي لدولة روسيا الصديقة لفقدان أرواح بريئة نتيجة الحادث، وتقدر الأثار المترتبة عن الحادث لدى الجانب الروسي".

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الحادث يؤكد أهمية التنسيق بين جميع الدول المنخرطة في محاربة (الإرهاب) في سوريا، على حد وصفه.

وأعرب المتحدث المصريعن ثقة مصر في أن روسيا تضطلع بمسئولية كاملة في محاربة ما وصفه الإرهاب في سوريا.

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