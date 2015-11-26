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فيديو .. هدم مباني مخالفة لتصريف المياه بالإسكندرية

25/11/2015

قالت السلطات المصرية إنها حددت المشكلة التي سببت الضغط على نظام الصرف في الأسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية بعد أمطار غزيرة هطلت على المدينة الشهر الماضي.

وتقوم الدولة حاليا بهدم المباني التي تقول إنها بنيت بدون تراخيص وتعطل أجزاء كبيرة من نظام الصرف في المدينة.

وقال اللواء أحمد حجازي مدير أمن الاسكندرية إن السلطات تعمل على مدار الساعة لحل المشكلة.

وأضاف أن هناك حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات على الصرف الصحي و الصرف الزراعي.

وكانت أمطار غزيرة هطلت في أكتوبر تشرين الأول وفي وقت سابق هذا الشهر حولت شوارع المدينة إلى أنهار.

وتوفي 20 شخصا على الأقل نتيجة الأمطار والمياه التي غمرت شوارع المدينة ودفعت الأزمة محافظ الاسكندرية هاني المسيري لتقديم استقالته.

وتفيد بيانات منظمة الأرصاد العالمية إن أمطارا بلغ منسوبها 5.2 سنتيمتر على مدى 24 ساعة هطلت في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

وكان القسم الشرقي من المدينة هو الأكثر تضررا.

وقال اللواء سعيد الفوال رئيس حي شرق الأسكندرية موضحا "المصرف ده كان عرض أربعة وخمسين متر، وهو مفروض المصرف ده اللي بيستوعب مياه الصرف الصحي اللي خارجة من محطة التنقية الشرقية التابعة للصرف الصحة قام الناس بردم جزء كبير من المصرف وبنوا عليه مساكن، وصلوا عرض المصرف 12 متر، من أربعة وخمسين متر نزل 12 متر."

وتفيد السلطات أن أغلب المباني أخليت باستثناء شقتين في أحد المباني، وسيجري تسكين الأسر القاطنة في هذه المباني في قرية عبد القادر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد اتهمت عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بإغلاق بلاعات الصرف الصحي وهو الاتهام الذي قوبل بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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