فيديو …شقيقان وصديقهما يؤسسون شركة ألعاب ذكية

شقيقان لبنانيان وصديق لهما من بيروت حفروا لأنفسهم اسما في عالم صناعة الألعاب الذكية من خلال وضع بصمة فريدة من نوعها على منتجاتهم والتي تعطي منظورا خاصا بالشرق الأوسط للعبهم.

أسس الشبان الثلاثة شركة جيم كوكس (Game Cooks) ومقرها بيروت قبل أربع سنوات. ونما فريقهم منذ ذلك الحين وأنتج حتى الآن 14لعبة من ألعاب آي.أو.إس التي تعمل على نظام تشغيل للهواتف المحمولة من إنتاج وتطوير" شركة أبل" .

وتدور لعبة رَن فور بيس وهى من انتاج الشركة حول شخصية رئيسية هو سليم الذي يتولى مهمة لنشر السلام في أنحاء الشرق الأوسط. ويهدف اللاعبون إلى مساعدته في التغلب على العقبات وإتمام جولته في عالم يعاني من عدم الاستقرار بالتزامن مع أحداث فعلية في المنطقة.

وتضم الشركة حاليا مجموعة من الفنانين والمصممين والمطورين ويجمع الكل الشغف بالألعاب الذكية.