فيديو.. افتتاح مهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية

افتتح الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة، الدورة الحادية عشرة لمهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية، والتي تحمل شعار "آفاق".

وعرض خلال حفل الافتتاح فيلم بعنوان "قسمة" للمخرج "طون كراينفنغر"، ويروي قصة الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 147 فيلما من مختلف دول العالم مقسمّة كالتالي: 47 فيلما قصيرا، 50 فيلما متوسطا، 30 فيلما طويلا، 20 فيلما ضمن مسابقة (أفق جديد) المخصصّة للطلاب وهواة صناعة الأفلام.

وتتضمن المسابقة الرسمية في المهرجان مسابقات للأفلام القصيرة والمتوسطة والطويلة، ويمنح المهرجان عددا كبيرا من الجوائز، من أهمها: