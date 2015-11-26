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فيديو.. افتتاح مهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية

26/11/2015

افتتح الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة، الدورة الحادية عشرة لمهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية، والتي تحمل شعار "آفاق".

وعرض خلال حفل الافتتاح  فيلم بعنوان "قسمة" للمخرج "طون كراينفنغر"، ويروي قصة الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 147 فيلما من مختلف دول العالم مقسمّة كالتالي: 47 فيلما قصيرا، 50 فيلما متوسطا،  30 فيلما طويلا، 20 فيلما ضمن مسابقة (أفق جديد) المخصصّة للطلاب وهواة صناعة الأفلام.

وتتضمن المسابقة الرسمية في المهرجان مسابقات للأفلام القصيرة والمتوسطة والطويلة، ويمنح المهرجان عددا كبيرا من الجوائز، من أهمها:

  •  3 جوائز لأفضل 3 أفلام وثائقية عربية شرط ألا تكون من إنتاج شبكة الجزيرة الإعلامية.
  • جائزة لجنة التحكيم: وتمنح للفيلم الفائز في كل فئة من الفئات الثلاث المشاركة في المسابقات.
  • جائزة الجزيرة الذهبية: وتمنح للفيلم الفائز في كل فئة من الفئات الثلاث المشاركة في المسابقات.
  • مسابقة أفق جديد ويحق للمخرجين المبتدئين والناشئين وطلاب المدارس المشاركة بها.
  • جائزة الأسرة والطفل: 3 جوائز لأفضل 3 أفلام تتناول قضايا الأسرة والطفل.
المصدر : الجزيرة مباشر
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