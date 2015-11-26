شهيد بالقدس يرفع العدد إلى 100 منذ بداية أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب المقدسي يحيى يسري طه (21 عاما) من قرية قطنة شمال غرب القدس المحتلة بعد إصابته برصاصة في الرأس من قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح (الخميس).

وأضافت الوزارة أن الشاب طه وصل مجمع فلسطيني الطبي مستشهداً نتيجة إصابته بعيار ناري في الرأس.

وكانت مصادر محلية في البلدة قالت إن قوات الاحتلال تداهم المنازل بشكل منظم، من بيت لبيت، وقامت بتفتيشها بالكامل وحذرت المواطنين من الخروج من منازلهم، وقام الجنود بتفتيش المنازل وتخريبها و التنكيل بالمواطنين بالضرب والشتم.

وكان أكثر من ألف جندي حاصروا البلدة منذ منتصف الليلة الفائتة، قبل اقتحامها عند ساعات الصباح الأولى اليوم، ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجيش الاحتلال.

وتأتي هذه الحملة بعد عملية إطلاق النار على مستوطنة "هارآدار" القريبة من البلدة من قبل مسلحين فلسطينيين وتمكنهم من الفرار يوم أمس الأربعاء.

وأشارت الوزارة إلى أنه بارتقاء الشاب طه فإن حصيلة الشهداء منذ مطلع الشهر الماضي بلغت 100، بينهم 18 في قطاع غزة وشهيد من النقب، مضيفة أن من بين الشهداء 22 طفلاً وطفلة، و4 سيدات.