شاهد: مصري يشيّد بيته من الزجاجات البلاستيكية

لم يفكر تيمور الحديدي بطريقة تقليدية عندما أراد أن يشيد بيته في العاصمة المصرية القاهرة المزدحمة بشظف العيش، فقرر يطلق لخياله العنان، ويبني بيتا مستخدما المهملات والنفايات.

استخدم الحديدي الزجاجات البلاستيكية والركام وإطارات السيارات، وأية مادة تصلح للبناء للتغلب على الظروف في بناء بيت أحلامه.

اشترى تيمور الحديدي قطعة أرض في مدينة السادس من أكتوبر بضواحي العاصمة المصرية ليبني عليها منزلاً من وحي خياله.

بدأ الحديدي بناء بيته قبل أربع سنوات، مستخدما ثلاثة آلاف زجاجة بلاستيكية، في بناء غرفتي النوم، موضحا أن البيت ليس مبنيا من الزجاجات البلاستيكية فقط ولكن فيه خشب إسمنت لتعزيز البناء.

وأشار إلى أنه يحصل على المواد التي يستخدمها في إقامة بيت الأحلام من مواقع البناء أو من الأماكن التي تتخلص من مخلفات. وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب في البناء غير تقليدي فإن بعض المختصين في البناء يقولون إنهم يستمتعون بالتحدي.

ويقوم وائل حسان على إتمام عملية البناء الذي يرى أن عملية البناء غير التقليدية تمثل له فرصة لوضع بصماته الخاصة على المبنى. ويتوقع تيمور اكتمال بيته الخيالي بحلول عام 2016.