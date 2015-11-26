شاهد.. بناء كرفانات على ساحل المتوسط لإيواء سكان غزة

بعد عمليات القصف الدامية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت لهدم معظم المنازل في قطاع غزة قامت شركة مقرها غزة ببناء بيوت مؤقتة عبارة عن كرفانات في إطار خطة رائدة لإيواء من فقدوا منازلهم بسبب الحرب التي دارت في القطاع عام 2014 بين إسرائيل وحركة حماس.

وعلى الرغم من تلك الأعمال التي تؤوي عددا لابأس به من سكان القطاع من الشتاء القارس، إلا أن أصحاب الشركة يواجهون صعوبات في الحصول على تصريح من السلطات بإدخال المواد المستخدمة في البناء والتي تهدف إلى الحفاظ على تلك البيوت دافئة في الشتاء ومعتدلة في الطقس الحار.