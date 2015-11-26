شاهد: الحاجة عائشة .. مقدسية مرابطة بين الجدران المتهالكة

على أضواء الشموع، وبين الجدران المتهالكة، تعيش الحاجة عائشة الداوودي. تلك المقدسية التي تسكن في منزل لا يصلح للإنسان ولا الحياة الكريمة، ويفتقد لمعايير السلامة والأمان، فهو بلا ماء ولا كهرباء.

لكن وجود منزلها على عتبات المسجد الأقصى المبارك، جعلها تزداد تمسكّا ورباطا فيه، وتؤثره على قصر مشيد في أي مكان من هذا العالم.

ورغم أن المنزل آيل للسقوط وقطع الاحتلال عنه الماء والكهرباء عمداً لإرغامها على تركه، إلا أنها تصر على الصمود بداخله حتى الموت، لتكون بجوار الحرم القدسي الذي تصلي فيه معظم أوقاتها، وتقضي ليلها على أضواء الشموع تقرأ القرآن الكريم.

وقد عرض الاحتلال الإسرائيلي على الحاجة عائشة مبالغ طائلة وصلت إلى 10 ملايين دولار مقابل التخلي عن البيت؛ لكنها رفضت، وقالت إنها لا تستبدل بيتها بأموال الدنيا كلها حتى لو سقط المنزل المتهالك على رأسها وماتت فكله فداءً للوطن.