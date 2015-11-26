شاهد.. أردوغان: نظام الأسد أكبر داعم لتنظيم الدولة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن نظام بشار الأسد هو من يشتري البترول من تنظيم الدولة، مؤكداً أن تركيا أكثر الدول المتضررة من التنظيم.

وأضاف أردوغان، خلال كلمته أمام مؤتمر رؤساء البلديات (الخميس)، أن تـركـيـا هـي أكـثـر الـدول الـمـتـضـررة مـن تـنـظـيـم الدولة، وتابع: "منعنا تنظيم الدولة من تسويق 79 مليون برميل من البترول".

وقال إن "من يدعي أننا نشتري البترول من تنظيم الدولة عليه أن يقدم الدليل"، مشيرا إلى أن نظام بشار الأسد هو من يشتري البترول من تنظيم الدولة لتقديم الدعم لهذا "التنظيم الإرهابي".

وأضاف أن مـوقـف تركيا واضـح مـن تـنـظيم الدولة ولا يحق لأحد أن يزايـد عليه، معتبرا أن بعض الأطراف تستخدم تنظيم الدولة لتنفيذ مخطط ما في المنطقة، ورأى أن الضربات العسكرية الداعمة للنظام السوري هدفها تفريغ شمال اللاذقية لتحقيق أهداف سياسية.

وأوضح أردوغان أنه سيواصل دعمه للجماعات السورية المعتدلة والتركمان في قتالهم ضد نظام الأسد، وقال: "السوريون في جبل التركمان هم أخوتنا في الدم وسنواصل دعمهم لكونهم ينتمون للمعارضة المعتدلة".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل دعم الشعب السوري "لأنهم إخوتنا وأقاربنا وجيراننا، والشعب التركي يهتم كثيرا بالأزمة السورية ويعمل على تخفيف معاناة السوريين".