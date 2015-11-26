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سيدة مصرية تفصل بدلة الإعدام الحمراء لزوجها

25/11/2015

صورة بدلة الإعدام التي نشرتها الزوجة
 

نشرت "أم مصطفى ياسر" زوجة المعتقل المصري "ياسر الأباصيري" على حسابها الشخصي على فيسبوك، صورة لبدلة حمراء، قامت بتفصيلها لزوجها بعد الحكم عليه بالإعدام، استعدادا لتسليمها إليه ليرتديها.

والبدلة الحمراء يرتديها المعتقلون المحكوم عليهم بالإعدام في مصر.

وقالت الزوجة "دي البدلة اللى فصلتها لزوجى الحبيب المفروض انى أدخلها له في الزيارة بكرة أن شاء الله مع بنطلونات وتى شيرتات حمراء".

وأضافت "أبشر يا حبيبي فإن الصادق يبتلى ولكنه لا يخذل أبدا هذا وعد الله وما عاهدتك إلا رجلا صلبا غيورا على دين الله ومحارمه".

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أحالت أوراق الأباصيري واثنين آخرين إلى المفتي في 4 سبتمبر الماضي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتبة الإسكندرية"، وبالفعل أصدرت على الثلاثة أحكاما بالإعدام، بالإضافة إلى المؤبد ل25 معتقلا آخرين، والسجن 15 عاما ل21 شخصا، والسجن لمدة 10 سنوات على 22 معتقلا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 71 شخصا بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة والقتل العمد، خلال أحداث العنف التي شهدتها محافظة الإسكندرية، عقب قيام الشرطة بمشاركة عناصر من الجيش بفض اعتصام رابعة بالقوة في 14 أغسطس/آب من عام 2013.

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 أصدر القضاء المصري مئات الأحكام بالإعدام على معارضي الانقلاب، وتم تنفيذ 7 أحكام منها حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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