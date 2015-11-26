ساعة صباح .. كيف تربون أبناءكم بـ"الحرية"؟

قالت الدكتورة رانيا الصوالحي، مدربة مهارات تربوية، إن الـتـربـيـة بـالـحـرية تـعـني أن نـعـود الـطفل مـبـكـرًا على حـريـة الـرأي والـتـعـبـيـر ومـشـاركـة الـقـرار.

وأكدت، خلال لقائها بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزية مباشر، ضرورة توفير بيئة ملائمة تساعد الطفل على اكتساب حريته فـي الفعـل وإشباع فضولـه وتساؤلاتـه ورغباتـه فـي الحركة.

وأضافت أنه مـن المهـم حكايـة القصـص ومشاهدة الأفلام التي تـعـزز مـفـهـوم الـحـريـة عـنـد الأبـناء وتعلمهـم حدودهم ومساحتـهم.

بدوره، قال خالد كيلاني القزاز، أخصائي علم النفس التربوي، إنه يجب تحصين الطفل نفسياً ومعرفياً وتدريبه بالتجربـة مـا يؤهله لاستخدام كامل حريته، وذلك قـبـل أن نـقدم كامـل الحريـة للطفل .

وأضاف أن دوافـع الطفـل النفسيـة تحتاج مساحات مـن الحريـة حـتـى تـنـمـو بـصـورة سـلـيمـة وتحقـق ثقتـه بالنفـس ونجاحاته.

وأوضح أن الـرسـائـل الإيـجـابـيـة والـمـكافئات المستمرة تدفـع الأطـفـال لـفـعـل نـحـو مـا نراه صـائـبـاً بـكامـل حريتـهم ودون إجبار.

وأكد أنه لابــد أن يــحــصــل الطــفــل عــلــى الـحـب بــغــيــر شــرط، وكــذلـــك عـلـى حــريــتـه بـدون ضـغــط.

واستعرض البرنامج مشهداً من الفيلم الاجتماعي "إمبراطورية ميم" لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والتي انتهجت -بحسب الفيلم- التربية بالحرية مع أبنائها الستة.