رسامة تنتقد بلوحاتها تخفيض عقوبة الاغتصاب بالأردن

تستخدم الفنانة الأردنية رند عبد النور في أول معرض منفرد لها أعمالها الفنية في إثارة النقاش حول قانون مثير للجدل في المملكة.

ويسمح القانون بتخفيض عقوبة الاغتصاب إذا وافق المدان على الزواج من الضحية. ويقول العديد من المنتقدين للقانون إنه يجب أن يلغى إذ أنه يعاقب الضحية وليس الجاني.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 27 عاما "المعرض عن المادة رقم 308 من قانون العقوبات الاردني، اللي بتنص على إنه إذا تم اغتصاب امرأة ممكن يتم تزويجها لمغتصبها ويفلت هو من العقاب. فبلوحاتي عم بحاول أحكي عن هاد الموضوع بطريقة تعبيرية أكثر إني عم بحاول استخدم القماش اللي فيه نقوشات والرسومات اللي من عاداتنا وتقاليدنا لأني انتقد من خلالها هي المادة."

ويضم المعرض الذي يستمر حتى يناير كانون الثاني 15 لوحة مفعمة بلون الدم ونقوش تقليدية ، وقال بعض زوار المعرض إن القانون يجب ان يخضع لنقاش مجتمعي.

ونشرت شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) بيانات من وزارة العدل تفيد بأن 159 مغتصبا افلتوا من العقاب بالزواج من ضحاياهم في الفترة من 2010 إلى 2013. وذكرت أن هناك في المتوسط 300 حادثة اغتصاب تقع سنويا.

ويقول المدافعون عن القانون إنه يحمي سمعة الضحية وشرفها، والقتل في جرائم الشرف مشكلة أخرى يعاني منها المجتمع. فكل عام تقتل ما بين 15 و20 امرأة في جرائم شرف.