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رئيس وزراء إيطاليا: وقف تدفق اللاجئين يكون بإنهاء الحرب

26/11/2015

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي إن الحل لوضع حد لموجات الهجرة الكبيرة إلى أوربا يكون من خلال إنهاء الحرب الدائرة.

وأضاف رينزي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس أنه من المهم العمل على حل شامل للأزمة السورية.

وشدد على بذل المزيد من الجهود وإنشاء تحالف أكبر للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية والقضاء على الفظائع التي يرتكبها التنظيم.

وأشار إلى ضرورة ما سماه الرد الثقافي الذي يجب أن توفره فرنسا وإيطاليا، ونشر القيم في المدارس والأماكن العامة والوصول إلى إتفاق شامل بشأن أزمة اللاجئين.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إن القضاء على تنظيم الدولة هو جوهر كل قراراته حتى الآن، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من مباحثات فينيا، وإجراء انتخابات تؤدي إلى رحيل بشار الأسد.

وأكد أولاند ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا للحفاظ على وحدة الأراضي حتى لا يتمكن تنظيم الدولة من أخذ أي جزء من الأرض، على حد وصفه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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