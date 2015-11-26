حلقة جديدة من"إسأل حنان" للرد على أسئلة الجمهور

حلقة جديدة من أجوبة الإعلامية المصرية "حنان كمال" على أسئلتكم حول معركتها مع مرض السرطان من خلال باب "اسأل حنان".

تقول حنان إنها "لم تتوقف عن البكاء وكانت تشعر بعدو يهاجم جسدها وينهشه ويخطفها من أولادها عندما علمت بنبأ إصابتها بـ"سرطان الثدي".

تحكى حنان (42 سنة) عن تجربتها مع الآلام، والتي ما زالت تواجهها بكل شجاعة، وترجع السبب في إصابتها إلى حزنها على زوجها المخرج المصري أحمد نصر الذي أصيب في حادث سير عقب ثورة يناير بمصر، أدخلته في غيبوبة طويلة تركت عليه من الآثار الكثير.

كما يمكنكم مراسلة وطرح المزيد من الأسئلة على "حنان كمال" عبر الموقع أو على البريد الإلكتروني (الإيميل) التالي:

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