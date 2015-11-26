تعرف على منفذ الهجوم الانتحاري بتونس

قوات الأمن التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الخميس أن الهجوم الانتحاري الذي استهدف الثلاثاء حافلة الأمن الرئاسي وسط العاصمة وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية, نفذه شاب تونسي من مواليد 1988 يعمل بائعا جائلا.

واسفر الهجوم الذي وقع قرب شارع محمد الخامس الرئيسي على بعد نحو 200 متر من مقر وزارة الداخلية، عن مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي وإصابة 20 آخرين بحسب آخر حصيلة رسمية.

وقالت الوزارة في بيان لها "تعلم وزارة الداخلية أن التحاليل البيولوجية النهائية التي اجرتها إدارة الشرطة الفنية والعلمية، أظهرت أن الجثة رقم 13 التي تتعلق بالعنصر الإرهابي الذي قام بعملية تفجير الحافلة التابعة للأمن الرئاسي تعود للمدعو حسام بن الهادي بن ميلاد عبدلي".

وأضافت أن العبدلي مولود في 10 ديسمبر عام 1988 ويقطن حي "دوّار هيشر" الشعبي من ولاية منوبة (غرب العاصمة) .

يشار إلى أن الوزارة أعلنت لأربعاء أن الانتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا وزنه 10 كيلوغرامات من المتفجرات وأنه تعذر تحديد هويته من جثته التي عثر عليها عن طريق البصمات لافتقادها للأصابع مما دفعها إلى اعتماد التحاليل البيولوجية.