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تركيا تستدعي السفير الروسي بعد أعمال عنف ضد سفارتها في موسكو

26/11/2015
 الرئيس التركي ونظيرة الروسي

أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها استدعت اليوم الخميس السفير الروسي في أنقرة لإبلاغه استياء أنقرة من أعمال العنف التي استهدفت سفارتها في موسكو بعد إسقاط الجيش التركي مقاتلة روسية.

وقالت الوزارة في بيان "في الأيام الأخيرة إن تركيا تشعر بالاستياء من رؤية ممثلياتنا في روسيا والمؤسسات التركية هناك تقع ضحية هجمات مادية تحت غطاء المظاهرات".

وأضاف البيان أن أنقرة طلبت من روسيا اتخاذ تدابير أمنية إضافية عاجلة  لحماية البعثات الدبلوماسية على الأراضي الروسية.

وكان المئات من المتظاهرين قد ألقوا أمس الأربعاء، الحجارة على السفارة التركية في العاصمة الروسية موسكو وحطموا نوافذها.

وكانت تركيا اسقطت الثلاثاء طائرة روسية قالت أنقرة إنها انتهكت مجالها الجوي وتم تحذيرها .

لكن روسيا تؤكد العكس مشيرة إلى أن طائرتها لم تعبر الحدود ولم يتم الاتصال بها قبل إطلاق النار عليها.

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