بوتين: لم نتوقع تعرض طائراتنا للضرب ممن كنا نعتبرهم حلفاء

قال الرئيس الروسي " فلاديمير بوتين "إنه لم يتوقع أن تتعرض الطائرات الروسية للضرب من الطرف الذي اعتبره حليفا لموسكو-في إشارة منه إلى تركيا- معتبرا هذا الهجوم هو "عمل خيانة" بالنسبة لروسيا.

وأوضح بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي "فرانسوا أولاند" اليوم الخميس إن منظمة إس 400 التي تم نشرها في سوريا هي للدفاع الجوي فقط وليست هجومية وغير موجهة ضد شركاء روسيا الذين يحاربون تنظيم الدولة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك إرهابيون يتواجدون في المناطق التي توجد بها الأقلية التركمانية على الحدود السورية، مضيفا أن القوات المسلحة السورية كثفت من ضرباتها لهذه المنطقة.

وقال الرئيس الروسي أن بلاده مستعدة للتعاون مع التحالف التي تقوده أمريكا ولكن من الضروري تشكيل تحالف أوسع كما أن موسكو اتفقت على تشكيل التعاون في المستقبل والأهداف وعن تبادل المعلومات وتنسيق الجهود في أرض المعركة- على حد وصفه.

واتهم بوتين تركيا بالحصول على النفط من مناطق تنظيم الدولة في سوريا منوها أنه يجب على القيادة السياسية التركية وقف عمليات تصدير تنظيم الدولة للنفط.

وأوضح الرئيس الروسي أن العلاقات مع تركيا قويت بشكل كبير خلال العشرة أعوام الماضية ولكن يتم تدميرها الآن.

وأضاف بوتين أن مستقبل الأسد يجب أن يكون بيد الشعب السوري مشيرا إلى أن جيش الأسد هو حليفه الأساسي في حربه ضد الإرهاب في سوريا باعتباره قوة برية على الأرض.

بينما أكد الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" أنه لن يكون هناك مستقبل للأسد في سوريا مشيرا إلى أنه يجب على الجميع أن يضمنوا عملية سياسية في سوريا وتشكيل حكومة انتقالية تضع دستورا جديدا للبلاد.

وشدد أولاند على ضرورة تحديد الأهداف وتركيز الضربات في سوريا على مواقع تنظيم الدولة وكذلك أبار النفط الواقعة تحت سيطرة التنظيم.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة دعم المجموعات التي تواجه تنظيم الدولة موضحا أنه طلب من نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" بأن توجه الضربات فقط لمواقع تنظيم الدولة.