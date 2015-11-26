الصيد: العملية الأخيرة استهدفت رمز الدولة التونسية

قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إنّ العملية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي في العاصمة تونس تختلف عن العمليات السابقة من حيث دلالتها ومكان تنفيذها.

وأضاف الصيد، خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب لمناقشة العملية التي وصفها بالإرهابية، أن العمليتين السابقتين اللتين استهدفتا متحف باردو أو النزل السياحي بمدينة سوسة كانتا تستهدفان إرباك القطاع الاقتصادي بضرب أحد أهم موارده وهو القطاع السياحي، أماّ العملية الأخيرة فأراد منفذوها استهداف رمز الدولة عن طريق استهداف حافلة للأمن الرئاسي.

يشار إلى أن السلطات التونسية قررت إغلاق الحدود البرية مع ليبيا 15 يوما بعد هجوم بحزام ناسف استهدف حافلة لحرس الأمن الرئاسي أسفر عن مقتل 12 على الأقل وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.