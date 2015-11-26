أهالي مختطفين فلسطينيين يطالبون مصر بالكشف عن مصيرهم

أهالي المختطفين الفلسطينيين (الأناضول)

جدد أهالي 4 مختطفين فلسطينيين، اليوم الخميس مطالباتهم للسلطات المصرية بـ"الكشف عن مصير أبنائهم"، بعد مرور 100 يوم على اختفائهم في منطقة "شمال سيناء".

وقال محمد أبو لبدة، الناطق باسم أهالي المختطفين الأربعة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمام بوابة معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة ومصر: "اليوم يمضي 100 يوم على اختطاف أبنائنا، (…)، نناشد الحكومة المصرية، بسرعة الكشف عن مصير أبنائنا، وتوضيح ملابسات عملية الاختطاف".

من جانبه، قال أنور الزبدة شقيق أحد المختطفين: "100يوم تمر على اختطافهم، ولم يُكشف عن مصيرهم".

وتابع:" أين هم أبناؤنا؟، هل هم أحياء أم أموات؟ مائة يوم تمر ونحن ننتظر خبرًا عنهم".

وكان مسلحون مجهولون، قد اختطفوا في 19 أغسطس/آب الماضي، 4 فلسطينيين، في منطقة "شمال سيناء"، المصرية، بعد مداهمة حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي، ولم يتم الكشف حتى اللحظة عن مصير هؤلاء الشبان الأربعة.