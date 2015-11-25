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147 فيلما من 50 دولة بمهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية

25/11/2015

المهرجان ينطلق غدا الخميس بالدوحة

ينطلق غدا الخميس مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية 2015 في دورته الحادية عشرة ، بمشاركة 147 فيلما من 50 دولة عربية وأجنبية.

واختارت الدورة الحادية عشرة لمهرجان الجزيرة الدولي للأفلام التسجيلية شعار "آفاق" عنوانا لها، وذلك في دلالة خاصة على الفضاءات الرحبة التي يفتحها مهرجان الجزيرة أمام المبدعين من هواة ومحترفين , مخرجين ومنتجين من مختلف بقاع العالم.

يتنافس في هذه الدورة 47 فيلما قصيرا و50 فيلما من الفئة المتوسطة و30 فيلما من الفئة الطويلة، في حين تم انتقاء 20 فيلما في قسم مسابقة "أفق جديد".

وعلى رأس الدول الـ 50 دولة المشاركة إسبانيا التي تحضر بـ17 فيلما في مختلف الفئات، تليها الصين بـ16 فيلما وقطر بـ13 فيلما ثم فلسطين بثمانية أفلام، وتشارك الولايات المتحدة والدنمارك بسبعة أفلام لكل منهما، والمملكة المتحدة بستة ثم الهند والأردن بخمسة لكل منهما.

وتتراوح مشاركة باقي الدول بين أربعة أفلام وفيلم واحد.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد تلقت هذا العام 775 فيلما للمشاركة في هذه الدورة، وتم انتقاء الـ147 الأفضل لعرضها ، كما تلقت اللجنة 107 فيلما من 33 محطة تلفزيونية تم انتقاء 23 فيلما منها من 15 محطة تلفزيونية مختلفة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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