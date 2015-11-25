لافروف: سنرد على تركيا وندعو لتوسيع دائرة الحرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لا تنوى الدخول في حرب مع تركيا , مشيرا إلى أن العلاقة بين الشعبين لن تتغير.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد على أن بلاده تسعى لإقامة علاقات مع دول الجوار

وشدد على أن بلاده لن تترك ما حدث دون رد في إشارة إلى اسقاط المقاتلات التركية لطائرة روسية من طراز سوخري 24 أمس الثلاثاء عندما اخترقت المجال الجوي التركي .

وشدد على ضرورة عدم سفر الروس إلى تركيا على غرار ما فعلت بلاده مع مصر .

ودعا وزير الخارجية الروسي إلى ضرورة توسيع قائمة الجماعات المستهدفة بسوريا لتشمل كلا من جبهة النصرة وأحرار الشام، مشيرا إلى أن الشعب السوري صاحب الحق في تحديد مستقبل بلاده بما في ذلك الرئيس السوري.

واتهم حلف شمال الاطلنطي " الناتو" بأنه " يحاول التغطية على ما يجري في سوريا على حد قوله ، وأن الطائرة الروسية كانت تحلق في الأجواء السو رية على مسافة 4 كيلو مترات من الحدود التركية.

وعن استهداف بلاده لجبل التركمان قال إن المناطق التي يتم قصفها تحتوي على مئات المسلحين الذين يهددون أمن روسيا ، واستكمل: "الإرهابيون يستخدمون الأراضي التركية للقيام بعملياتهم في سوريا".