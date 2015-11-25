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كاميرون: سندعم تركيا في الدفاع عن حقها بشأن الحادث

25/11/2015
  رئيس الوزراء البريطاني_ ديفيد  كاميرون

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستدعم تركيا في الدفاع عن حقها بشأن حادث الطائرة الروسية,  وأعرب عن اعتقاده بأن الحملة الجوية بمفردها لن تحل الأزمة السورية,  وإنما لابد من جهود سياسية وتشكيل حكومة ائتلاف وطني تساعد في ذلك , وأشارإلى أن قوة الحماية الكردية تحقق تقدما على الأرض في سوريا , لافتا إلى أن بلاده قدمت مساعدات للاجئين السوريين تقدر بـ  1,2 مليار جنية استرليني .

وقال كاميرون أمام جلسة استماع بمجلس العموم بمشاركة وزير ماليته في لندن اليوم الأربعاء إنه يتم  الاستخدام بشكل مضاعف للطاقة النظيفة حفاظا على البيئة, كما أنه سيتم تقديم دعم مالي للجمعيات النسوية التي تعنى بمشكلاتهن,  وكذلك المساهمة بشكل كبير لمساعدة الشباب في بناء وحدات سكنية .

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أنه سيدعم صناعة الفولاذ في بريطانيا  وسيقدم 5 مليارات جنية  استرليني  خلال خمس سنوات لتحسين البيئة,  كما سيعمل على تقديم المزيد من الدعم لقطاع التعليم  مستقبلا.

 

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