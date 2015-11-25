في يوم "العنف ضد المرأة" .. طالبات وراء القضبان في مصر

سيدات يشاركن في وقفة ضد الانقلاب بمصر

أصدر مرصد طلاب حرية بمصر، تقريرا إحصائيا يكشف فيه انتهاكات تعرضن لها طالبات مصريات بعد أحداث الثالث من يوليو 2013.

وجاء في التقرير الذي أصدر بمناسبة "اليوم العالمي للعنف ضد المرأة" أن طالبات من جامعات ومعاهد مصرية تعرضن لانتهاكات جسيمة في الفترة من الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وكشفت الإحصائية عن وجود 424 حالة حرمان من الحق في التعليم عن طريق الفصل التعسفي للطالبات، كما تعرضت 316 طالبة لعمليات الاعتقال التعسفي من قبل الدولة 24 من بينهن مازلن قيد الاعتقال.

وبحسب التقرير، وصلت حالات الإخفاء القسري للطالبات 23 حالة من بينهن طالبتين لا يزلن قيد الاختفاء كما أحيلت 6 طالبات للقضاء العسكري وتعرضن 6 أخريات للقتل خارج إطار القانون.

يُخلد العالم يوم 25 نوفمبر من كل سنة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وفي كل سنة تكتسي هذه الذكرى أهمية كبيرة في جميع أنحاء العالم فقد أفادت إحصائيات الأممية أن عدد النساء "المعنفات" سنويا تصل إلى أكثر من مليار امرأة في العالم.