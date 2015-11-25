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فيديو..عازف أمريكي يعلم الأردنيين العزف على آلات أفريقية

24/11/2015

جلب عازف إيقاع أمريكي إيقاعات موسيقى تقليدية من غرب أفريقيا إلى العاصمة الأردنية عمان، مستغلا فصلا دراسيا ليليا نظمه لتعليم مشاركين كيفية العزف على آلات مثل أجوجو وإنشاد أغنيات بلغة أفريقية.

وقال براد برومفيلد إنه أراد أن يقدم للأردنيين موسيقى من ثقافات ليسوا على دراية كبيرة بها.

وأوضح برومفيلد الذي نشأ في نيو أورليانز أنه كان محاطا دائما بموسيقيين أفارقة وكان يتطلع لنقل إيقاعاتهم إلى عمان، كما ركز الموسيقي الأمريكي أثناء حصة الموسيقى على أغنيات من غرب أفريقيا والبرازيل.

كما قدم برومفيلد للمشاركين ألحانا بلغة أفريقية وإيقاعات بموسيقى الكابويرا ذات الجذور الأفروبرازيلية.

واستخدم الموسيقي الأمريكي أيضا آلة أجوجو الايقاعية التي تستخدم في موسيقى اليوروبا المنحدرة من نيجيريا، وأوضح مشاركون في الحصة انهم شاركوا للاستمتاع بتجربة جديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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